تقارير: "أيكيا" استدعت 17.3 مليون قطعة أثاث بعد تسببها في إصابات لأطفال

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن شركة صناعة الأثاث السويدية الشهيرة "أيكيا" استدعت، منذ عام 2016، نحو 17.3 مليون قطعة أثاث، عبارة عن وحدث بثلاث أدراج، وذلك بعد شكاوى من تسببها في إصابة عدد كبير من الأطفال.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه تم استدعاء الوحدات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تلقي حوالي 300 تقرير عن حوادث تسببت في 144 إصابة للأطفال.

وكانت عائلة طفل أمريكي، مات وعمره عامين، قد أعلنت أنها توصلت إلى تسوية مع شركة "أيكيا" لصناعة الأثاث تبلغ 46 مليون دولار، وذلك بعد أن تسبب أحد منتجاتها في وفاة الطفل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية فيلدمان شيبارد، الشركة القانونية التي تمثل عائلة دوديك، القول، إن "التسوية هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بقضايا القتل الخطأ للأطفال".

وكان جوزيف دوديك في عامه الثاني عندما توفي في مايو/ أيار من العام 2017، بعد أن وقعت خزانة من صنع شركة إيكيا على رقبته، ما أدى إلى إصابات كبيرة تسببت في اختناقه.

وقال متحدث باسم "أيكيا" إنه "رغم عدم وجود تسوية يمكن أن تغير الأحداث المأساوية التي أودت بنا إلى هنا، من أجل الأسرة وجميع المعنيين، نحن ممتنون أن هذه الدعوى وصلت إلى حل".

وأضاف أن سلامة المنتج "تعد أولوية قصوى بالنسبة لشركة إيكيا، وهي في أساس عملية التصميم كل يوم. مرة أخرى، نقدم أعمق تعازينا للأسرة".