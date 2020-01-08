بدء نقل تماثيل الكباش الأربعة من معابد الكرنك إلى قلب القاهرة... صور

بدأت، عصر اليوم الأربعاء، عملية نقل تماثيل الكباش الأربعة من معابد الكرنك، تمهيدا لوضعها في ميدان التحرير، بقلب العاصمة المصرية، القاهرة.

ونشر موقع "اليوم السابع"، صورا لأعمال النقل، حيث تم تجهيز الكباش الأربعة وترميمها من الفناء الأول "صالة الاحتفالات" بالكرنك لتتحرك صوب العاصمة لتزيين ميدان التحرير خلال الفترة المقبلة، حول مسلة ستنقل من صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وكشفت مصادر بمعابد الكرنك، أنه تم على مدار الفترة الماضية رفع ونقل التماثيل الأربعة التى وقع عليها الاختيار من قلب منطقة صالة الاحتفالات وكانت مدفونة بعيدًا عن زيارات السائحين بمعابد الكرنك، وتم الانتهاء تمامًا من رفع التماثيل الأربعة بواسطة أوناش ضخمة لتخزينها وترميمها بصورة تحفظها خلال عملية النقل.

وكانت قد بدأت مساء الخميس، 26 ديسمبر/كانون الأول الماضى، أعمال تجهيز ورفع 4 تماثيل للكباش من قلب الفناء الأول بمعابد الكرنك فى محافظة الأقصر، حيث أعلن قيادات وزارة الآثار أن الكباش التى يتم نقلها حاليًا ليست تابعة لطريق الكباش الذى يصل معبد الأقصر بالكرنك، وليست أيضًا ضمن كباش واجهة معبد الكرنك، ولكنها من كباش الفناء الأول.