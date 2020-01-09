دبي تحطم الأرقام القياسية لأطول فندق في العالم... صور

تعتزم دبي افتتاح "فندق سيل" عام 2022 أو في بداية 2023، والذي سيدخل موسوعة غينيس كأطول فندق في العالم.

وستحصل دبي على اللقب للمرة الخامسة على التوالي، حيث يبلغ ارتفاع "برج سيل" 360.4 متر، ويتكون من 82 طابقا ويتضمن 1209 جناحا، بحسب صحيفة "سي إن إن".

سيخطف برج "سيل" لقب أطول فندق في العالم، والذي يبلغ ارتفاعه 360 متراً، ويقع في قلب مرسى دبي، سيضم 1209 أجنحة فاخرة، ومنصة زجاجية على السطح مع إطلالات بانورامية على المدينة، ومن المقرر افتتاح الفندق في أواخر عام 2022.

سيخطف برج "سيل" لقب أطول فندق في العالم، والذي يبلغ ارتفاعه 360 متراً، ويقع في قلب مرسى دبي، سيضم 1209 أجنحة فاخرة، وستوفر منصة زجاجية على السطح مع إطلالات بانورامية على مدينة، ومن المقرر افتتاح الفندق في أواخر عام 2022. pic.twitter.com/hAgk8ZLE5t — Luxuriousness ♕ لكجري (@LuxuLife) January 9, 2020

وبدأت شركت "ذي فيرست غروب" بإنشاء الفندق منذ عام 2016، بعد أن قامت شركة "نور" في لندن بتقديم التصميم.

وحصل تصميم الفندق على ثلاث جوائز، بينها "جائزة أفضل تصميم معماري لفندق عالمي"، و"جائزة أفضل تصميم معماري لفندق عربي"، و"جائزة أفضل تصميم معماري لفندق شاهق الارتفاع".

وحسب الصحيفة، سيطل البرج على أبرز معالم دبي، ومنها جزر "نخلة جميرا" و"بلو وورتز"، كما سيتضمن الفندق ممرات مائية يبلغ طولها 7 كيلومترات، ومطاعم فاخرة.

ودخل في قائمة أطول فنادق العالم سابقا، فندق "روز ريحان روتانا" والذي يبلغ ارتفاعه 333 مترًا، وفندق "برج العرب" الذي يبلغ ارتفاعه 321 مترًا، وفندق "جيفورا" في دبي بارتفاعه الذي يبلغ 365 مترًا، وفندق "جيه دبليو ماريوت ماركيز" في دبي أيضاً، والذي يبلغ ارتفاعه 355 مترًا.