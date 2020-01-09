127 مليون دولار لصاحب القمة... قائمة بأعلى الرياضيين أجرا في العالم

أصدرت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمة بأعلى الرياضيين أجرا حول العالم في عام 2019.

واحتل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني المرتبة الأولى بـ127 مليون دولار، فيما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الثاني بـ109 ملايين دولار، بحسب المجلة.

وجاء في المركز الثالث البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بـ105 ملايين دولار ثم نجم التنس السويسري روجر فيدرير رابعا بـ93 مليون دولار.

واحتل المركز الخامس في قائمة "فوربس" للرياضيين الأعلى أجراً في العالم خلال 2019، ليبرون جيمس نجم سلة المحترفين الأمريكي بـ89 مليون دولار، ثم تايجر وودز لاعب الجولف الأمريكي سادساً بـ63.5 مليون دولار، ولويس هاملتون بطل سباق سيارات "فورمولا 1" سابعاً بـ55 مليون دولار.

ونجح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في اللحاق بقائمة الرياضيين الأعلى أجرا في 2019، لكنه جاء في المركز الـ 98 بالمشاركة مع لاعب كرة السلة الإسباني مارك غاسول بـ25.1 مليون دولار.

وكان قائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، قد صرح بأنه لا يركز على تسجيل الأهداف وإنما على طريقة لعبه، وتحدث عن أسرار نجاحه بتسجيل الأهداف من الركلات الحرة.

تحدث النجم الأرجنتيني عن بداية مسيرته في النادي الإسباني قائلا "أتذكر مرات كثيرة عندما أخبرني إيتو بأن اليوم الذي سأبدأ بهز الشباك فلن أتوقف بعدها، وبالفعل سجلت وبدأت الكرات تسكن الشباك، لأنني قبل ذلك كنت أحصل على كثير من الفرص وكنت أهدرها".