الإمارات على موعد رياضي جديد

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم، الخميس، أن منطقة واحة دبي للسيليكون، تشهد في الثالث عشر من الشهر الجاري، وضع حجر الأساس لإقامة مصنع للسيارات تابع لشركة "دبليو موتورز".

وأكدت الصحيفة أن شركة "دبليو موتورز" تعمل في تصنيع سيارات رياضية والسيارات التي يطلق عليها "السوبر كارز"، والتي تتسم بمواصفات فائقة كأنظمة قوة المحرك وعدد الأحصنة ونظام الثبات وغيرها.

ويشار إلى أن شركة "دبليو موتورز" أعلنت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن انضمامها إلى سوق ناسداك دبي، وذلك في إطار استعداد الشركة لمرحلة توسع جديدة.

وتأسست الشركة في العاصمة اللبنانية، بيروت، في العام 2012، وأطلقت أول نموذج أولي لموديلات سيارات تحت اسم "لايكان هايبرسبورت"، خلال عام 2013، ونقلت بعدها الشركة مقرها الرئيس إلى دبي، فيما تجري عمليات تصنيع لسياراتها في أسواق خارجية.