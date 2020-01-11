تعرف على أقوى جوازات السفر في 2020

نشر موقع مختص قائمة بأقوى جوزات السفر في العالم لعام 2020، معتمدا في ذلك على عدد البلدان التي يمكن لحامل هذه الجوازات السفر إليها دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول (فيزا).

قدم مؤشر The Henley Passport Index، قائمته السنوية لأقوى جوازات السفر حول العالم لعام 2020، ويعتمد في ذلك على عدد الدول التي يمكن لحامل جواز سفر دخولها دون تأشيرة.

وبحسب المؤشر فقد احتل جواز السفر الياباني قائمة أقوى الجوازات لعام 2020، كونه يسمح لحامله زيارة 191 دولة دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وحل جواز سفر سنغافورة في المرتبة الثانية، حيث يسمح لحامله زيارة 190 دولة، متقدما على جواز كوريا الجنوبية بفارق بلد واحد ليحتل الجواز الكوري المركز الثالث بـ189 دولة.

وتقاسم جواز السفر الألماني المرتبة الثالثة مع الكوري الجنوبي بنفس عدد البلدان، ليتقاسم كل من الإيطالي والفنلندي المرتبة الرابعة، بعدد الدول والتي وصلت لـ188 دولة.

أما عربيا فقد تصدر جواز السفر الإماراتي قائمة الجوازات العربية وحل في المرتبة الـ18، حيث يسمح لحامله بزيارة 171 دولة دون تأشيرة.

فيما احتل جواز السفر الكويتي المرتبة 57، حيث يقدم لحامله إمكانية زيارة 95 دولة دون الحصول على تأشيرة، وحل خلفه في المرتبة 58 جواز السفر القطري في المرتبة 58، بعدد دول يصل لـ93 دولة.

وشهد التصنيف تواجد جواز السفر السعودي في المرتبة الـ66 بعدد دول وصل لـ77 دولة، فيما احتل جواز السفر المصري المرتبة الـ93 في الترتيب، بعدد دول وصل لـ49 دولة.

وتذيل قائمة الترتيب جواز السفر السوري الذي حل في المرتبة الـ105، بعدد دول وصل لـ29 دولة، وحل جواز السفر العراقي في المرتبة 106 بعدد دول وصل لـ28 دولة.

واختتم القائمة كأضعف جواز سفر لعام 2020، جواز السفر الأفغاني في المرتبة الـ107 حيث يسمح لحامله بزيارة 26 دولة فقط.