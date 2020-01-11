تأجيل الدوري العماني لكرة القدم لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد العماني لكرة القدم، تأجيل جميع المباريات التي كانت مقررة اليوم السبت ضمن الجولة الـ 15 من عمر الدوري المحلي، لأجل غير مسمى.

وقال موقع "كورة" الرياضي إن هذا التأجيل يأتي بسبب إعلان الحداد الرسمي في البلاد نظرًا لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، وكان من المنتظر إقامة 3 مباريات ضمن الدوري العماني، حيث يلعب صحار ضد مرباط، وعمان أمام صحم، وظفار ضد العروبة.

نعى قادة الدول العربية سلطان عمان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية، مساء الجمعة، عن عمر 79 عاما، بعد فترة حكم امتدت منذ العام 1970.

وأصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، أعلن فيه أن "خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان العائلة المالكة في سلطنة عمان والشعب العماني الشقيق والأمة العربية والإسلامية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أصدرت الرئاسة المصرية، بيانا، صباح اليوم، نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنيه، مساء أمس الجمعه.

وأكدت الرئاسة، أن "الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيما عربيا سيسجل له التاريخ أنه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

وفي الإمارات، قدم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التعازي للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كما نعى الديوان الملكي الأردني السلطان قابوس. وقال الملك عبد الله الثاني إنه بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، نكون قد فقدنا أحد القادة الحكماء، الذي كان أخا كبيرا وحليفا للأردن.