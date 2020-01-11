أكبر هجرة بشرية على وجه الأرض..احتفال "تشونيون" بالصين

بدأت الصين تحضيراتها للاستعداد لبداية العام القمري الجديد الذي يبدأ بعد أسبوعين، والذي يمتاز بخصوصية كبيرة لدى الصينين.

يصادف العام القمري الجديد يوم 25 يناير/كانون الثاني، وهو أبكر عام قمري جديد منذ عام 2012.

والذي سيتصادف هذا العام مع مناسبة "تشونيون" والتي توصف بأنها أكبر هجرة بشرية على كوكب الأرض، وهي مناسبة تستمر لـ40 يوما يستغلها الصينيون في العودة الى موطنهم للإحتفال بعيد السنة القمرية الجديدة.

الأمر الذي يعني أن الصين ستشهد ازدحاما كبيرا في الربيع، حيث سيتداخل ذلك مع فترة عطلات الطلبة الشتوية، بحسب مانقل موقع cnn العربي.

ومن المتوقع أن يتم القيام بـ3 مليارات رحلة خلال فترة مناسبة "تشونيون" في عام 2020، ويعد ذلك زيادة طفيفة عن عدد رحلات العام الماضي الذي وصل إلى 2.99 مليار رحلة.

ويعد خط "بكين-تشانغجياكو"، الذي يتميز بقطارات الرصاصة التي تعمل بدون سائق، وخط "تشنغدو-غوييانغ" عالي السرعة، من الإضافات التي ستخفف من حركة المرور في الطرق التي عادة ما تكون مزدحمة في المناطق الغربية في الصين.