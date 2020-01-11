مواطن أردني يفقد أولاده الثلاثة جراء حريق

فقد المواطن الأردني فوزي الخوالدة ثلاثة من أبنائه جراء حريق نشب في منزلهم في محافظة جرش الأردنية.

واندلع الحريق في الطابق الثاني من المنزل في منطقة المصطبة، وتوفي الأبناء الثلاثة بعد تعرضهم لحروق بالغة في الجسم، بحسب ما نقلته صحيفة "سرايا نيوز".

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



نتقدم باحر التعازي الى الاستاذ فوزي الخوالدة مسجّل كلية الطب البشري، وذلك لوفاة ثلاثة من أطفاله اثر حريق في مدينة جرش



اللهم اربط على قلوب ذويهم وثبتهم يا ارحم الراحمين pic.twitter.com/ol3zYg5PHt — لجنة الطب البشري (@lajneh1) 11 января 2020 г.

واتشحت مواقع التواصل الأردنية بالأسود حزنا على وفاة الأطفال، ميس وعبدالسلام وعبدالعزيز أبناء الأستاذ فوزي الخوالدة الذي يعمل في وحدة القبول والتسجيل في كلية الطب البشري في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

جانب من تشييع جثامين الأطفال " عبدالسلام وميس وعبدالعزيز "أبناء فوزي عريق الخوالدة، والذين وافتهم المنيه مساء أمس الجمعه بحريق داخل منزلهم في منطقة الراية - مرصع .

إنا لله وإنا إليه راجعون ... طيور في الجنة بإذن الله pic.twitter.com/1qjc9EE2EL — خبرني Khaberni (@khaberni) 11 января 2020 г.

كما أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الأردني، المقدم إياد العمرو، أن فرق الإطفاء أطفأت الحريق في حين عملت فرق الإسعاف على نقل الوفيات إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي.