أمطار غزيرة تلحق الضرر بالسيارات في الإمارات... فيديو وصور

تشهد أغلب مناطق الإمارات هطول أمطار غير اعتيادية ويحذر المركز الوطني للأرصاد من الانزلاقات على الطرق والابتعاد من مناطق جريان الأودية ومناطق تجمع المياه.

وواصلت الأمطار الهطول خلال اليومين الأخيرين ما أدى إلى جريان السيول وامتلاء عدد من السدود في المناطق الشمالية في أودية شوكة والصاروج ومفنا وحام وسد سيجي، بحسب صحيفة "البيان".

عزيزي الي شاد حيلك تصور باص متعطل وشارع مسدود بسبب المطر الصور تحت لمشاكل الامطار في اكبر الدول تقدما امريكا و بريطانيا واليابان و المانيا فياليت تفهم ان خروج الوضع عن السيطرة مؤقتا امر وارد ولا يعطيك الحق في نكران جهود الدولة في توفير افضل بنية تحتيه وطرق وامن #امطار_الامارات pic.twitter.com/Zf9Ezuzn1q — محمد السويدي 🇦🇪 (@Mohd_Al_Suwaidi) January 11, 2020

وتساقطت الأمطار بكثرة مصحوبة مع الرعد والبرق على دبي وأبوظبي والشارقة والذيد والشوامخ ورأس الخيمة والظفرة في غياثي وطريف والرويس والمرفأ ومدينة خليفة وسويحان.

كما أكدت هيئة التأمين، أن الأضرار التي لحقت بالسيارات إثر الأحوال الجوية مغطاة من التأمين، وليست مستثناة لأنها لا تعتبر كوارث طبيعية.

وشددت الهيئة على توخي الحذر عند القيادة وخصصت وزارة تطوير البنية التحتية 20 فريق عمل لمراقبة الطرق لمراقبة الطرق والاستجابة للتطورات خلال الأمطار، بحسب الصحيفة.

امطار بداخل المول الامارات pic.twitter.com/yp15avziAq — ابراهيم احمد العويدي (@agaraloweedi) January 11, 2020

وبالإضافة إلى الأمطار تهب الرياح بشدة وتسبب إثارة الغبار والأتربة في اليابسة واضطراب البحر بشدة في الخليج العربي.

وقال المركز الوطني للأرصاد أن الأحوال الجوية ستخف، اليوم الأحد، مع انخفاض في درجات الحرارة واحتمال تساقط الثلوج على الجبال وأن تكون بعض المياه متجمدة، ثم تستمر الأمطار في الهطول في مدينة العين وضواحيها وعجمان والفجيرة وإمارة أم القيوين.