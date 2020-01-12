أمطار غزيرة تلحق الضرر بالسيارات في الإمارات... فيديو وصور

وواصلت الأمطار الهطول خلال اليومين الأخيرين ما أدى إلى جريان السيول وامتلاء عدد من السدود في المناطق الشمالية في أودية شوكة والصاروج ومفنا وحام وسد سيجي، بحسب صحيفة "البيان".
عزيزي الي شاد حيلك تصور باص متعطل وشارع مسدود بسبب المطر الصور تحت لمشاكل الامطار في اكبر الدول تقدما امريكا و بريطانيا واليابان و المانيا فياليت تفهم ان خروج الوضع عن السيطرة مؤقتا امر وارد ولا يعطيك الحق في نكران جهود الدولة في توفير افضل بنية تحتيه وطرق وامن #امطار_الامارات pic.twitter.com/Zf9Ezuzn1q— محمد السويدي 🇦🇪 (@Mohd_Al_Suwaidi) January 11, 2020
وتساقطت الأمطار بكثرة مصحوبة مع الرعد والبرق على دبي وأبوظبي والشارقة والذيد والشوامخ ورأس الخيمة والظفرة في غياثي وطريف والرويس والمرفأ ومدينة خليفة وسويحان.
حالياً .. فيستفال سيتي .. #دبي 😍#امطار_الامارات pic.twitter.com/zzQ4D8USwg— خالد المرزوقي (@kmarzooqi) January 12, 2020
كما أكدت هيئة التأمين، أن الأضرار التي لحقت بالسيارات إثر الأحوال الجوية مغطاة من التأمين، وليست مستثناة لأنها لا تعتبر كوارث طبيعية.
غرق السيارات بسبب الامطار في الامارات #امطار_الامارات pic.twitter.com/ZBOe9Di8sV— كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) January 11, 2020
وشددت الهيئة على توخي الحذر عند القيادة وخصصت وزارة تطوير البنية التحتية 20 فريق عمل لمراقبة الطرق لمراقبة الطرق والاستجابة للتطورات خلال الأمطار، بحسب الصحيفة.
امطار بداخل المول الامارات pic.twitter.com/yp15avziAq— ابراهيم احمد العويدي (@agaraloweedi) January 11, 2020
وبالإضافة إلى الأمطار تهب الرياح بشدة وتسبب إثارة الغبار والأتربة في اليابسة واضطراب البحر بشدة في الخليج العربي.
I'm not in the beach, I'm in I'm Suqeim road @rta_dubai @DMunicipality #امطار_الخير #أمطار_دبي #امطار_الامارات pic.twitter.com/KmZV88P8Ty— Al (@aloushi007) January 11, 2020
وقال المركز الوطني للأرصاد أن الأحوال الجوية ستخف، اليوم الأحد، مع انخفاض في درجات الحرارة واحتمال تساقط الثلوج على الجبال وأن تكون بعض المياه متجمدة، ثم تستمر الأمطار في الهطول في مدينة العين وضواحيها وعجمان والفجيرة وإمارة أم القيوين.
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