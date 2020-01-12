ابنة أصالة في نوبة بكاء خلال حفل والدتها بعد انفصالها… بالفيديو

دخلت ابنة الفنانة السورية، أصالة نصري، في نوبة بكاء شديدة، خلال تواجدها في حفل والدتها الأخير بالقاهرة.

وأكد برنامج "ET بالعربي" أن حفلة الفنانة أصالة نصري، تعد الأولى لها منذ الإعلان الرسمي عن انفصالها من زوجها طارق العريان.

وأذاع البرنامج الغنائي لقطات لشام الذهبي، ابنة أصالة نصري، وهي تبكي على نغمات أغنية والدتها "بين إيديك"، مع الإشارة إلى أن تلك الاغنية من إخراج طارق العريان.

ويذكر أن أصالة نصري حرصت على توجيه رسالة إلى جمهورها ومحبيها، بعد إعلان طلاقها رسميا من العريان، حيث طمأنت كافة متابعيها على موقع "تويتر"، بشأن حالتها النفسية، بعد طلاقها، قائلة لهم: "كلي امتنان لمحبتكم ودفء مشاعركم وطيب كلماتكم، شكرا لكل قلب احتواني، وأعتذر مِن مَن بكى منكم علي، أو من أجلي".

كلّي إمتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻شكراً لكلّ قلب احتواني ، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ ، أو منّ أجلي ،وأصّدُقُكُمّ أنّني لامخذولة ولا مكسوره ، ولست ضعيفة أنا قويّة ، أتنفّس بشكل طبيعي ولايسرح خيالي ، لمّ تنطفئ في عيني الحياة ، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن. — Assala (@AssalaOfficial) January 9, 2020

وتابعت: "وأصدقكم أنني لا مخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قوية، أتنفس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي، لم تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدلت بعض الأماكن".

وأعلنت أصالة نصري، قبل أيام، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.