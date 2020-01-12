السلطات الأسترالية تطعم الحيوانات المتضررة بإسقاط الجزر والبطاطا من الجو.. فيديو وصور

لم تتوقف الحرائق في أستراليا لعدة أشهر وهذه كارثة حقيقية بالنسبة للحيوانات، حيث أنه وفقا لتقديرات جامعة سيدني وصندوق الحياة البرية العالمي، تؤثر الحرائق على أكثر من مليار حيوان.

ونظمت الدائرة الوطنية للمتنزهات والحياة البرية الأسترالية عملية توصيل الأغذية للحيوانات الموجودة في المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي تتأثر أيضًا بالحرائق.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei — Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020

وقال وزير البيئة في ولاية نيو ويلز، مات كين، "لقد تم إسقاط آلاف الكيلوغرامات من الطعام، معظمهم من البطاطا الحلوة والجزر".

#drought took their water and #bushfire took their food so our team, based ⁦@UniNewEngland⁩ have been providing both to some key #rockwallaby colonies (with permission) for nearly 2 months now. Listen to the happy chomping! pic.twitter.com/bfHkyWPCZj — Guy Ballard (@DingoResearch) January 8, 2020

ووصف الوزير عملية تسليم الأغذية "عملية روكي الكنغر"، حيث كان الكنغر أول من حصل على إمدادات الغذاء من الجو.

ومعظم الحيوانات المصابة تقطن في نيو ساوث ويلز، ووفقا للعلماء، قد ينخفض عدد حيوانات الكوالا في المنطقة بنسبة 30 ٪.

لا تتوقف الحرائق في أستراليا بسبب الطقس الجاف ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي. في وقت سابق تم الإعلان عن حالة طوارئ في ولايات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند. وتبلغ المساحة الإجمالية للحرائق أكثر من 10 ملايين هكتار، ووقع 28 شخصا ضحايا الكارثة الطبيعية.