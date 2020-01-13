سوريا تخطط لافتتاح فرع لجامعة موسكو في دمشق

أعلن رئيس جامعة موسكو الحكومية فيكتور سادوفنيتشي، أن الجامعة أجرت مفاوضات أولية مع ممثلي سوريا لفتح فرع أو مؤسسة أخرى تابعة لجامعة موسكو الحكومية في دمشق.

تجدر الإشارة إلى أن مدرسة جامعة موسكو أغلقت في مدينة حمص السورية منذ سنوات عدة، لذلك يتم مناقشة افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وقال رئيس الجامعة لوسائل إعلام روسية: "تحدثت قبل بضعة أشهر مع وفد رفيع المستوى من سوريا، وقد أثاروا مسألة احتمال استمرار هذا التقليد (افتتاح فرع لجامعة موسكو)، وفي الوقت الحالي، على الأرجح، سيفتتح في دمشق، وتستمر المناقشات الأولية حول هذا الموضوع".

من المفترض في حال تم افتتاح فرع أو مدرسة في دمشق، فسوف يركزون على تدريب علماء الفيزياء والرياضيات.

وأعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين سادوفنيتشي لمنصب رئيس جامعة موسكو الحكومية لمدة خمس سنوات أخرى في 5 ديسمبر/كانون الأول 2019.

ثم دخلت جامعة موسكو الحكومية قائمة أفضل 40 جامعة في العالم، حيث حصلت على المركز 38.

في سياق آخر، وقعت هيئة التميز والإبداع السورية اتفاقية تعاون علمي مع جامعة موسكو الحكومية بهدف إقامة مشاريع تعليمية مشتركة متعلقة بعملية إعادة الإعمار في سوريا وتقديم منح دراسية جامعية للطلاب السوريين المتميزين وتنفيذ برامج للتبادل الطلابي.