المسنون الروس يغزون الكمبيوتر والإنترنت

تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت البالغين في روسيا 79.8 في المئة من السكان، كما ارتفع عدد المستخدمين المسنين، من 26 إلى 36 في المئة مقارنة بعام 2018.

وقالت مديرة مشروع تدريب المسنين لاستخدام الكمبيوتر، أناستاسيا لازيبنايا: "هناك الكثير من دورات الكمبيوتر للمسنين... ولدينا دورات كمبيوتر في كل مدينة، حيث تولي الحكومة اهتماما خاصا لهذا الأمر".

وأشارت أناستاسيا: "يستمتع المسنون بهذه الدورات فهم يرون فوائد معرفة كيفية العمل على الكمبيوتر، فيمكنهم مثلا الاتصال عبر تطبيق المسنجر الموجود على الكمبيوتر مجانا.

وأضافت المديرة: "توجد دورات مجانية تابعة للبلدية والمكاتب الخاصة وأخرى مدفوعة الثمن وبالطبع يفضل المتقاعدون الدورات المجانية التي نسبتها 80 في المئة من إجمالي الدورات".

وبالنسبة للزمن الذي يحتاجه المسن لتعلم استخدام الكمبيوتر، شددت المدربة: "إن الأشخاص يحتاجون إلى ثلاثة أو أربعة أشهر لإتقان استخدام الكمبيوتر وتركز الدورات على تدريس العمل على الهاتف والجهاز اللوحي وما يستخدمه الناس يوميًا".

علاوة على ذلك، فإن أكثر من 24 مليون شخص (20 % من السكان البالغين في روسيا) لا يستخدمون الإنترنت على الإطلاق. من بين الأسباب الأكثر شيوعًا عدم الحاجة إليها وعدم القدرة على استخدام الشبكة ونقص المعدات اللازمة. من بين أسباب أخرى، قيمة الإنترنت الباهظة وصعوبات في قراءة النص الصغير، فضلاً عن الرفض القاطع لاستخدام الإنترنت.