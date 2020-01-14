برشلونة يعلن إقالة مدربه أرنستو فالفيردي

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في بيان يوم الاثنين، إقالة مدربه إرنستو فالفيردي.

وتعرض المدرب البالغ من العمر 55 عاما، الذي قاد برشلونة لإحراز اللقب في 2018 و2019، لانتقادات هذا الموسم بعد تراجع مستوى الفريق رغم تصدره للترتيب مع وصول الموسم لنقطة المنتصف.

وقال النادي الكتالوني في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول".

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020

وأضاف، "شكرا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل".

وتعد تلك الإقالة نتيجة للتصدع الذي حدث نتيجة الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.