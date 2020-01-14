وزير إماراتي يلتحق بالخدمة المدنية... صور

أعلن وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، التحاقه بالخدمة الوطنية، في البلاد.

وكتب سلطان العلماء عبر حسابه بموقع "تويتر"، "بكل فخر واعتزاز، نلت شرف الالتحاق بالدفعة الثالثة عشرة من الخدمة الوطنية، خدمة الوطن هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز".

بكل فخر واعتزاز، نلت شرف الالتحاق بالدفعة الثالثة عشر من الخدمة الوطنية. خدمة الوطن هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز. تمنياتي لإخوتي في الميدان بدورة نجدد فيها ولاؤنا لدولة الفخر والعطاء وقيادتنا الرشيدة. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عليها الأمن والأمان pic.twitter.com/ekzrgxMU2O — Omar Sultan AlOlama (@OmarSAlolama) January 12, 2020

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للوزير الإماراتي وأشادوا بصنيعه هذا.

كما احتفى محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بالتحاق الوزير عمر العلماء، بالخدمة الوطنية.

معالي عمر بن سلطان العلماء أول وزير إماراتي يلتحق ببرنامج #الخدمة_الوطنية_الدفعة_١٣

نموذج وطني للشباب الإماراتي pic.twitter.com/UUaoN7yGKC — صالح المزروعي (@Bin_Gathlan) January 12, 2020

وقال القرقاوي في مقطع فيديو "ولدنا عمر التحق بالخدمة الوطنية وهذه التجربة ستصقل مهاراته. قيادتنا خلقت نماذج وأحد النماذج هو عمر العلماء، وكفريق عمل نحن فخورن به، نقول له موفق إن شاء الله".

خدمة وطننا واجب وشرف نعتز ونفخر به جميعاً.. بالتوفيق لأخي معالي عمر بن سلطان العلماء وجميع الملتحقين بالدفعة الـ13 للخدمة الوطنية.. راية بلادنا خفّاقة في ميادين البطولات بهمّة أبنائها المخلصين https://t.co/q19dRfTZIj — د. أحمد بالهول (@ahmad_belhoul) January 12, 2020

وأيضا قال، رئيس وكالة الإمارات للفضاء، أحمد البهلول، "خدمة وطننا واجب وشرف نعتز ونفخر به جميعاً.. بالتوفيق لأخي معالي عمر بن سلطان العلماء وجميع الملتحقين بالدفعة الـ13 للخدمة الوطنية.. راية بلادنا خفّاقة في ميادين البطولات بهمّة أبنائها المخلصين".