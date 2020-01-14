الطب الشرعي السوري يفحص جثة الشاب الذي قتله زوج عجرم فور وصولها إلى سوريا

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو أنه سوف يتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتله زوج الفنانة الشهيرة نانسي عجرم في منزلها وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر فور وصلوه إلى سوريا، موضحا أنه سوف يتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وبعضوية كل من رئيسي الطبابة الشرعية في دمشق وحمص.