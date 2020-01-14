بعد انتشار شائعات وفاته… جورج سيدهم يظهر من جديد

ظهر الكوميديان المصري المعروف، جورج سيدهم، في صورة جديدة لنفي شائعات وفاته.

وظهر الفنان المصري، جورج سيدهم، في صورة جديدة مع الفنان هاني رمزي، لينفي شائعات وفاته، بعدما تصدر اسمه مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر المحامي المصري أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، صورة جديدة لجورج سيدهم، داخل منزل الأخير، مطمئنا جمهور سيدهم عليه وعلى حالته الصحية.

وقال رمزي عبر حسابه على "فيسبوك"، أول أمس الأحد:

كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتورة ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالي، سنة سعيدة عليكم.

يشار إلى أن الفنان المصري، جورج سيدهم، من أكثر الفنانين والممثلين المصريين الذي ينتشر شائعات وفاتهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجورج سيدهم من مواليد جرجا بمحافظة سوهاج عام 1938، والتحق بجامعة عين شمس، وتخرج من كلية الزراعة عام 1961، وهو أحد مؤسسي فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي، بمشاركة الفنان الكوميدي، سمير غانم، والراحل الضيف أحمد، كما أن له العديد من المسرحيات الكوميدية، منها "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور" و"حب في التخشيبة".