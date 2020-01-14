للحصول على رشاقة ميغان ماركل… هذا هو نظامها الغذائي

تحرص دوقة ساسكيس، ميغان ماركل، على الحصول على جسم مثالي ورشيق، ربما دون الحاجة إلى إضاعة ساعات طويلة في صالة الرياضة.

وأفاد الموقع الإلكتروني "Everyday Health" بأن زوجة الأمير هاري، دوق ساسكيس، تحرص على تناول طبق سلطة مكون من البروتين كحبوب الكينوا، على أن تضيف إليها شرائح البصل والثوم وبعض الخضروات الطازجة مثل الفلفل الحلو الأحمر، مع الأعشاب والتوابل الطبيعية الطازجة.

وأوضح الموقع أنه في أحيان أخرى، تتناول الممثلة الأمريكية السابقة، ميغان ماركل، السمك المشوي مع الفلفل الطازج والبصل وخبز التورتيلا المحمص، مع إضافة عصير الليمون.

وأشار إلى أن ماركل تتناول وجبة خفيفة خلال اليوم، مثل التفاح بزبدة اللوز، أو البطيخ، مع عصير خضروات مكون من التفاح والسبانخ والليمون والزنجبيل، وربما في أوقات أخرى، تتناول الحمص والجزر صغير الحجم.

تحرص دوقة ساسكيس، ميغان ماركل، على أن تكون وجبة العشاء مكونة من قطعة من الدجاج المشوي أو السمك، وأحيانًا تحب تناول طبق صغير من المكرونة بالجبن والكوسة المطهية.