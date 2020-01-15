حفل زفاف تحت سحابة بركان ثائر... صور

لم يمنع خطر انفجار البركان زوجين من الزواج بالقرب من جزيرة تال في الفلبين.

وقال المصور راندولف إيفان إنه كان يلتقط صورا للتحضيرات في حوالي الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، عندما بدأ حفل الزفاف يلاحظ نشاطً غير عادي من بركان تال.

وأضاف إيفان (30 عاما)، وهو مصور زفاف محترف منذ ثماني سنوات، "لقد تقدمنا​​، ظننا أنه قد لا يتصاعد، لكن تأكدنا من مراقبة ما كان يحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

كان الحضور يتصورن حدوث ما هو أسوأ بعد تصاعد الدخان ولكن الحفل تم بسلام.

يمكن رؤية غيوم كثيفة من الرماد في الخلفية، بينما ابتسم الزوجان لبعضهما البعض في إحدى الصور، وأظهرت صورة أخرى حفل زفافهم على قدم وساق عندما أومض البرق في سماء المنطقة.

تقع جزيرة بركان تال في وسط بحيرة خلابة على بعد حوالي 70 كم جنوب وسط مانيلا، عادة ما تكون خلابة مليئة بالصفاء والجمال فهي مكان شهير يقصده السياح، وفقا لموقع "سي إن آي".