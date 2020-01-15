زوجة المهندس المصري المحكوم بالإعدام في السعودية: أخطروني بإلغاء الحكم

قالت زوجة المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية، إن المحكمة العليا في المملكة، أخطرتها بقبول نقض الحكم، وفتح التحقيقات من جديد.

ونقل موقع "مصراوي" عن زوجة المتهم في قضية جلب مخدرات، ابتسام سلامة، إن "المحكمة أخطرتها اليوم بقبول نقض زوجها، وفتح التحقيقات من جديد في المحكمة الجزئية الأولى بالمملكة".

وأشارت إلى أن "المتهمين الستة بدس المخدرات لزوجها قبل سفره للسعودية تم القبض عليهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية التي حددت جلسة 1 فبراير/ شباط المقبل، لنظر القضية".

ووجهت الزوجة الشكر للرئيس المصري الرئيس عبد الفتاج السيسي، "لأن تدخله في القضية ساهم في تحقيق العدالة، وتسريع الإجراءات"، كما شكرت المملكة العربية السعودية وقضاءها لتحقيق العدالة.

ولم تصدر وزارة الهجرة المصرية أية بيانات بشأن القضية حتى الآن.

يذكر أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج كانت أصدرت بيانا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للرد على الاستفسارات بشأن قضية المهندس على أبوالقاسم.

وأوضحت الوزارة أنه ردا على الاستفسارات التي وصلتها والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس، أو الادعاء بوقف الحكم، "فإنها تؤكد أن تلك الأخبار كلها عارية تمامًا عن الصحة".