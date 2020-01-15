الاتحاد الأوروبي يعتزم إنفاق تريليون يورو لخفض انبعاثات الكربون

يعتزم الاتحاد الأوروبي إنفاق تريليون يورو (ما يعادل نحو 1.11 تريليون دولار) في الاستثمارات المستدامة على مدار العقد المقبل للحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ.

وكشفت بروكسل الثلاثاء عن بعض التفاصيل الرئيسية حول ما يعرف بـ"الاتفاق الأوروبي الأخضر" الذي أعلنت عنها لأول مرة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويهدف إلى جعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر استدامة.

وأحد الأهداف الرئيسية للاتفاق هو أن يصبح مناخ الاتحاد الأوروبي محايدًا –خفض البصمة الكربونية إلى الصفر- بحلول عام 2050، ويقوم ذلك بشكل أساسي على ما اسماه الاتحاد "آلية الانتقال العادل" والتي سيتم بموجبها إنفاق 100 مليار يورو لدعم العمال والمواطنين في المناطق الأكثر تأثرًا بعملية التحول.

ويأتي تمويل عملية التحول من موازنة الاتحاد الأوروبي، الذي سيشارك بنحو نصف تكلفة البرنامج، إلى جانب التمويل المشترك للبلدان الأعضاء، علاوة على مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي وبرامج تمويلية أخرى.