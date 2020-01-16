وزير البلدية الكويتي يعترض على "منع الشيشة" في المقاهي

اعترض المهندس وليد الجاسم، وزير البلدية الكويتي، على قرار المجلس البلدي بمنع الشيشة في المقاهي.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الجاسم اعترض على قرار المجلس الذي جاء بالموافقة على فصل ترخيص المطاعم عن المقاهي، ومنع تدخين الشيشة في المقاهي.

واعتبر الجاسم أن اقتراح المجلس البلدي مخالف لأحكام القرار رقم 6 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة وشبه المغلقة.

جاء ذلك عقب إعلان المجلس البلدي، في ديسمبر/ كانون الأول، الموافقة على اقتراح فصل ترخيص المطاعم عن المقاهي ومنع الشيشة في المقاهي فقط دون المطاعم، قبل أن يتم رفضه اليوم من الوزير الجاسم.

يشار إلى أن اقتراح المنع قدم من عضو بالمجلس البلدي في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك لمنع استخدام الشيشة في مطاعم ومقاهي العائلات، مبررا اقتراحه بـ"المحافظة على العادات والتقاليد، ونظرا للأضرار الصحية والنفسية والمشاكل الأسرية".

وكان مصدر كويتي مسؤول توقع إغلاق أكثر من 80 % من المطاعم والمقاهي المرخصة بالبلاد في حال تطبيق قرار اتخذه المجلس البلدي، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية

وصرح المصدر المسؤول للصحيفة: "إن نشاط المقهى يصدر به ترخيص من وزارة التجارة، تحت مسمى مقهى تقديم الشيشة، ومصنف لدى البلدية برقم 755، ووضع قانون البيئة اللائحة التنفيذية لاشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة، وصدرت على أساسه الرخص"، مشيراً إلى أن قرار المجلس البلدي بمنع الشيشة في الأماكن المغلقة يتعارض مع قانون البيئة.