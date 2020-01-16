"حق الفتاة في الإقامة المستقلة عن أهلها" يثير ضجة في السعودية

اندلعت موجة عارمة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد فتوى لداعية أباح فيها خروج الفتاة البالغة من بيت الأهل والاستقلال بحياتها في سكن خاص.

​وقال الداعية والمستشار الشرعي السعودي، عبدالله آل معيوف، في لقاء مع برنامج "معالي المواطن" على قناة "إم بي سي": "عندما تقرر الفتاة بعد بلوغ سن الرشد الخروج للسكن في مكان معلوم وحدها، فهي تمارس حقا مشروعا من أبسط حقوق الحياة".

#عبدالله_المعيوف

لكل احد يشوف هاذا الشي حريه شخصيه وانفتاح و تطور و وناسه كيفك ! بس لا تجي و تحلل هاذا الشي بمزاجك هاذا الشي حرام وراح يتم حرام وطول عمرنا نعرف ان مكه من يذهب لها بعمره او حج لازم محرم ف بلاش تنشرو اشياء من مخكم و تحللو و تحرمو على كيفكم حسبنا الله ونعم الوكيل!! pic.twitter.com/IiH5vOzk3Y — عبدالله الجبير (@skr___16) January 16, 2020

ووصف آل معيوف فرض مكان بعينه على الفتاة لتعيش به بـ"الإقامة الجبرية" مضيفًا: "لماذا نقول للذكر إذا أقبل على الاستقلال ليس عليك شيء، ثم نعاقب الفتاة إذا حاولت الاستقلال في سكن آمن".

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قال آل معيوف: "في مذهب الشافعية ومتقدمي الحنفية والظاهرية كلهم يجيزون للفتاة السكن والاستقلال حيث أرادت، ومع أننا لا نحتاج لفقه الأولين في المسائل الاجتماعية لتغير الأحوال والأزمان، ألا أنّي أشرت لهذا حتى لا يخفى أنّ القول في هذه المسألة قديم، ولكنّ القوم جهلوا فأنكروا".

كلام #عبدالله_المعيوف شرعاً سليم ١٠٠٪❤️

ليه مسموح للشاب البالغ بأن يستقل بسكن خاص، بينما يُمنع ذلك على المرأة البالغة، ويعتبر جريمة (تغيّب)؟

>بتقول: لأنه رجل✋

بقولك: انت الان تجاوزت الشرع، ودخلت في العادات والتقاليد التي ترى أن (الرجل شايل عيبه)، بينما الدين لا يفرق بين الجنسين pic.twitter.com/l7pYKiFu2a — إبراهيم المنيف (@altamimi14) January 16, 2020

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها تصريحات آل معيوف، ضجة وجدل واسع على مواقع التواصل في السعودية، حيث تصدر اهتمامات المغردين في وقت سابق من العام الماضي، عندما قال إن التعارف قبل الزواج مباح.