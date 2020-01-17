بكى بـ"حرقة" لسرقة دراجته بجدة… فتلقى 200 ألف ريال من أمير سعودي (فيديو)

وقال الرجل الذي يعمل حارس أمن في جدة، في مقطع الفيديو، إنه اشترى الدراجة بمبلغ 1500 ريال وسُرقت منه.
بعض الاوقات لولاء الامل بالله— فايز المالكي (@fayez_malki) January 16, 2020
ثم اهل الخير الواحد يتمنى الموووت
الله يلعن الحاجة والظروف التبن
من يساعده ويستثمر مع الله
جواله 0557663132pic.twitter.com/80SmiF6XHH
وأضاف أنه بسبب سرقة الدرجة مهدد بالفصل من عمله لعدم استطاعته الذهاب للدوام، لافتا إلى أنها لا يملك غيرها.
الفيديو لقي تداولا واسعا وتفاعلا مع المغردين السعوديين الذين عرض بعضهم تعويض الحارس عن سرقة دراجته.
200 ألف ريال
وكان من بينهم الأمير عبدالعزيز بن فهد الذي تبرع للرجل بـ200 ألف ريال سعودي. وقال الفنان السعودي فايز المالكي عبر حسابه بـ"تويتر"، إن الأمير عبدالعزيز بن فهد تبرع بمبلغ 200 ألف ريال لحارس الأمن.
عوضك الله خير— فايز المالكي (@fayez_malki) January 16, 2020
وجاك الفرج من رب الفرج
راح دباب بالف وخمس وساق الله لك الرزق ب 200 الف
من #عبدالعزير_بن_فهد
ابكتنا دمعتك
واسعدتنا وقفة الرجال
شكرا بحجم السماء #عبدالعزيز_بن_فهد pic.twitter.com/TI4XdvdeqH
بينما تبرع رجل الأعمال السعودي سعد آل مغني له بمبلغ 20 ألف ريال وعرض عليه وظيفة بإحدى الشركات في جدة.
تم تحويل مبلغ عشرون الف ريال اللهم اجعلها على نيتي ونية من نويتلهم ونية متابعيني وجميع المسلمين عارف فيه ناس تبي تشارك لكن قد لا تستطيع اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك pic.twitter.com/cU9Fd1ikKG— سعد بن ثابت آل مغني (@SAADmughni) January 16, 2020
لاحقا، نشر المالكي، مقطعا آخر لحارس الأمن يشرح فيه ما حدث له، مقدما الشكر لكل من ساعده، وعلى "رأسهم الأمير عبدالعزيز بن فهد"، قائلا "إن حاجته انسدت وما يريد أي مساعدات أخرى".
سعاده الاخرين لن تأخذ من سعادتي..— فايز المالكي (@fayez_malki) January 17, 2020
وغناهم لا ينقص من رزقي..
وصحتهم لن تسلبني عافيتي..
ف اسٱل الله العلي القدير ان يجعلني واياكم من السعداء في الدنيا والاخره..🙌🏻#عبدالعزيز_بن_فهد جزاك الله عنا وعنه كل خير
#دراجه_حارس_الامن pic.twitter.com/tofmg76TWU
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