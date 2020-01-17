بكى بـ"حرقة" لسرقة دراجته بجدة… فتلقى 200 ألف ريال من أمير سعودي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، مقطعا مصورا لرجل يبكي بحرقة، قال إن دراجته سرقت بمدينة "جدة" السعودية، وأنه مهدد بالفصل من عمله.

وقال الرجل الذي يعمل حارس أمن في جدة، في مقطع الفيديو، إنه اشترى الدراجة بمبلغ 1500 ريال وسُرقت منه.

بعض الاوقات لولاء الامل بالله

ثم اهل الخير الواحد يتمنى الموووت

الله يلعن الحاجة والظروف التبن

من يساعده ويستثمر مع الله

جواله 0557663132pic.twitter.com/80SmiF6XHH — فايز المالكي (@fayez_malki) January 16, 2020

وأضاف أنه بسبب سرقة الدرجة مهدد بالفصل من عمله لعدم استطاعته الذهاب للدوام، لافتا إلى أنها لا يملك غيرها.

الفيديو لقي تداولا واسعا وتفاعلا مع المغردين السعوديين الذين عرض بعضهم تعويض الحارس عن سرقة دراجته.

200 ألف ريال

وكان من بينهم الأمير عبدالعزيز بن فهد الذي تبرع للرجل بـ200 ألف ريال سعودي. وقال الفنان السعودي فايز المالكي عبر حسابه بـ"تويتر"، إن الأمير عبدالعزيز بن فهد تبرع بمبلغ 200 ألف ريال لحارس الأمن.

عوضك الله خير

وجاك الفرج من رب الفرج

راح دباب بالف وخمس وساق الله لك الرزق ب 200 الف

من #عبدالعزير_بن_فهد

ابكتنا دمعتك

واسعدتنا وقفة الرجال

شكرا بحجم السماء #عبدالعزيز_بن_فهد pic.twitter.com/TI4XdvdeqH — فايز المالكي (@fayez_malki) January 16, 2020

بينما تبرع رجل الأعمال السعودي سعد آل مغني له بمبلغ 20 ألف ريال وعرض عليه وظيفة بإحدى الشركات في جدة.

تم تحويل مبلغ عشرون الف ريال اللهم اجعلها على نيتي ونية من نويتلهم ونية متابعيني وجميع المسلمين عارف فيه ناس تبي تشارك لكن قد لا تستطيع اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك pic.twitter.com/cU9Fd1ikKG — سعد بن ثابت آل مغني (@SAADmughni) January 16, 2020

لاحقا، نشر المالكي، مقطعا آخر لحارس الأمن يشرح فيه ما حدث له، مقدما الشكر لكل من ساعده، وعلى "رأسهم الأمير عبدالعزيز بن فهد"، قائلا "إن حاجته انسدت وما يريد أي مساعدات أخرى".