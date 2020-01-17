"غوغل" توقف دعم تطبيقات "كروم" قريبا

قررت "غوغل" إيقاف تطبيقات "كروم"، محددة موعد وقف دعمها للعمل على متصفح كروم بدءاً من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأفاد الموقع الإلكتروني "العين"، صباح اليوم، الجمعة، بأنه ستتوقف تطبيقات كروم عن العمل في كافة أنظمة التشغيل للحواسب الشخصية والبداية ستكون مع ويندوز، لينكس، ماك في يونيو/حزيران القادم، وفي عام 2022 ستتوقف على نظام التشغيل كروم أيضا.

وستتوقف غوغل عن قبول إدراج أية تطبيقات كروم جديدة في متجرها، بدءا من مارس/آذار المقبل، على أن تسمح للمطورين بتحديث التطبيقات الحالية حتى حد أقصى يونيو/حزيران 2022.

ويشار إلى أن تطبيقات كروم هي برمجياً تطبيقات ويب يتم تنصيبها على متصفح كروم من خلال متجرها وتعمل كأنها تطبيق تشغله على حاسبك.

ومن أشهر تطبيقات كروم المعروفة تطبيق "بوكيت "لحفظ المقالات لقرائتها لاحقاً، حيث يفتح في نافذة مستقلة ويبدو كأنه تطبيق مستقل. وتطبيقات كروم تختلف عن إضافات كروم. وعندما تتوقف تطبيقات كروم، فإنه في الإمكان استخدام مواقع تلك التطبيقات، دون وجود اختلافات تذكر.

وكانت غوغل قد بدأت بدعم تطبيقات كروم في عام 2016 ، بعد مرور أربعة أعوام فإن حوالي 1% فقط من مستخدمي المتصفح يستخدمون تطبيقات كروم وهو ما لا يستحق المزيد من الدعم، فضلاً عن أن مطوري تلك التطبيقات لم يعودوا لتطويرها.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أنه كان من المفترض أن تتوقف تطبيقات كروم عن العمل منذ بداية عام 2018، إلا أن غوغل قامت بنقل قسم تلك التطبيقات من متجرها وأجلت الموعد إلى أجل غير مسمى.