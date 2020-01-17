وزير ياباني يحصل على "إجازة أبوة" ويثير جدلا

أثار وزير البيئة الياباني شينجيرو كويزومي، جدلا بعد أن أعلن أنه أصبح أبا، وأنه سيكون أول وزير في الحكومة يحصل على إجازة أبوة.

ونقلت "سي إن إن" عن كويزومي قوله خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إن الأم، والطفل الذكر، يتمتعان بصحة جيدة، وإنه يشعر بالارتياح والسعادة لأنه حضر الولادة.

وكان كويزومي قد أعلن، أول أمس الأربعاء، أنه سيأخذ إجازة أبوة بعد ولادة طفله الأول، ليكون مثالاً جيدًا للآباء العاملين في اليابان، حيث يتغيب الرجال إلى حد كبير عن تربية الأطفال، فيما قوبلت إجازة الأبوة باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي.

وأعرب كويزومي عن أمله في خلق مجتمع لا يكون فيه أخذ إجازة أبوة خبراً تتناقله وسائل الإعلام، بل أمرا شائعا.

وقال كويزومي، يوم الأربعاء، إنه سيحصل على إجازة لمدة أسبوعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر طفله، بشرط ألا يؤثر ذلك على واجباته في البرلمان ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك إيجابيات وسلبيات لقراره.

وقال كويزومي "هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها وزير على إجازة أبوة، وكلما فعلت شيئًا غير مسبوق، يكون هناك نقد دائمًا"، وذلك وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

يذكر أنه مع تراجع معدلات المواليد وشيخوخة السكان في اليابان، بدأت الحكومة مؤخرًا في الترويج لإجازة الأبوة، ففي الشهر الماضي، اعتمدت سياسة تسمح للموظفين الحكوميين بأخذ إجازة أبوة لمدة شهر.

وتطبق اليابان سياسات سخية فيما يتعلق بإجازة رعاية الأطفال، حيث تتيح للرجال والنساء أخذ إجازة مدفوعة جزئيًا لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

وتظهر الاستطلاعات الحديثة أن غالبية الموظفين من الرجال يأملون في الحصول على إجازة أبوة في المستقبل، فيما تأتي التغييرات ببطء حيث يأخذ القليل من آباء الأطفال حديثي الولادة إجازة بسبب الضغط الشديد للعمل.