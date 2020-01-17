وفاة الفنانة المصرية نادية رفيق

توفيت الفنانة المصرية، نادية رفيق، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما.

أعلن خبر وفاة الفنانة المصرية، الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".

وكتب دانيال: "الراحة الأبدية أعطها يا رب وبنورك الدائم فلتضيء لها ولتستريح بسلام آمين... نطلب تعازي السماء في رحيل الفنانة المحترمة والأم نادية رفيق طالبين لها الرحمة من الله والعزاء لذويها ومحبيها".

يشار إلى أن الفنانة الراحلة من مواليد 1935، وجسدت شخصية الأم في عدد من الأعمال الهامة أبرزها "توت توت"، "أنا وإنت وبابا في المشمش"، "ليالي الحلمية"، "أولاد آدم"، "أهل القمة"، "حتى لا يختنق الحب"، "أحلام الفتى الطائر"، وغيرها من الأعمال، بحسب ما نشره موقع "مصراوي".

ويعتبر مسلسل "باب الخلق"، الذي عرض عام 2012، هو آخر أعمالها، وظهرت من خلاله في مشاهد محدودة، وبعدها لم تظهر نادية في أي عمل تلفزيوني أو سينمائي.