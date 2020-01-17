بعد نفوقهم بأعداد هائلة... علامة تجارية شهيرة تتوقف عن استخدام جلد الكنغر

حظرت ماركة الأزياء الإيطالية "فيرساتشي" استخدام جلد الكنغر في مجموعاتها، وذلك بعد أن تلقت ضغوطا من منظمة رعاية الحيوان.

وأعلنت منظمة "LAV" اتخاذ شركة فيرساتشي القرار بينما لم تعلق الأخيرة عليه، وجاء في بيان المنظمة: في الوقت الذي تعاني فيه أستراليا من الحرائق، تأتي الأخبار الجيدة عن الكنغر من إيطاليا، حيث تعلن شركة فيرساتشي أنها لن تستخدم جلد الكنغر في مجموعاتها.

VERSACE BANS KANGAROO LEATHER - LAV https://t.co/WNjpkFBDSV — Lori Burkhart (@TheLoriBurkhart) January 16, 2020

ومع ذلك، فإن هذه الخطوة لا علاقة لها بالحرائق التي اندلعت في قارة أستراليا: فقد بدأت المفاوضات بين LAV و Versace في العام الماضي، ورفضت العلامة التجارية استخدام جلد الكنغر في عام 2019، ولم تبلغ عن قرارها علنًا.

ولا تعتبر فيرساتشي هي الشركة الوحيدة التي حظرت جلد الكنغر، فقد طلبت منظمة رعاية الحيوان من شركة "Diadora" التخلي عن جلد الكنغر ولن تعلن الأخيرة عن قرارها أيضا.

ووفقًا للمدافعين عن حقوق الحيوان، تقتل أستراليا سنويًا 2.3 مليون من الكنغر لأغراض تجارية، ويتم استخدام الحيوانات بما في ذلك للغذاء، ولكن الجلد هو مورد ثمين، وأكبر مستورد له هو إيطاليا.