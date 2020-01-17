"جي بي إس" يفوز بجائزة مهرجان المسرح العربي

فاز العرض الجزائري "جي بي إس" لفرقة المسرح الوطني بجائزة أفضل عمل مسرحي في مهرجان المسرح العربي الذي أُسدل الستار على دورته الثانية عشرة، مساء أمس الخميس، في العاصمة الأردنية عمان.

وقالت "رويترز" إن العرض من تصميم وإخراج محمد شرشال ويمزج بين تقنيات المسرح والسينما والإيماءات والحركة لطرح فكرة ضياع الإنسان المعاصر وحيرته وصراعه الدائم بين المبادئ والأفكار والمواقف".

وتفوق "جي بي إس" على ثمانية عروض أخرى تنافست معه على الجائزة من الأردن والإمارات والكويت والمغرب وتونس.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج المصري خالد جلال وعضوية الممثلة العراقية شذى سالم والباحث السوداني عادل الحربي والمخرجة اللبنانية لينا خوري والمخرج الفلسطيني إيهاب زاهده.

يذكر أنه مع ختام الدورة الثانية عشرة، أعلن الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله إقامة الدورة القادمة من المهرجان في المغرب، وتنظم الهيئة المهرجان في بلد عربي مختلف كل عام بهدف تعزيز فن المسرح والارتقاء به.