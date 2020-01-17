الهند تصنع أطول "تورتة" في العالم... صور

نجح طهاة من الهند في صناعة أطول "تورتة" في العالم، في أجواء احتفالية، لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية إن 2500 طاه وخباز من مدينة كيرالا الهندية صنعوا أطول تورتة في العالم، حيث بلغ وزنها 27 ألف كيلوغرام وطولها 6.5 كيلومتر.

Indian bakers rise to task of making world’s ‘longest’ cake https://t.co/jGyVt6unMP pic.twitter.com/fH917OfSeF — ARCHES India (@arches_in) January 16, 2020

وامتلأت مدينة كيرالا بأجواء احتفالية حين بدأ مئات الخبازين بفرد طبقات الشيكولاتة الرقيقة على التورتة بعرض وسماكة كل منهما لا تفوق الـ 10 سنتيمترات.

وبملابسهم البيضاء التقليدية قام الخبازون في 4 ساعات فقط بخبز تورتة الفانيليا من 12 ألف كيلوغرام من السكر والدقيق.

Hundreds of bakers and chefs in southern India came together to create what they said is the world's longest cake --- about 6.5 kilometres (four miles)https://t.co/xrHMyH0wUi pic.twitter.com/nV6tSVBpUu — AFP news agency (@AFP) January 15, 2020

ويشرف على عمل التورتة اتحاد خبازي كيرالا، وفقا لرئيس الاتحاد الذي يقول: إنه تم إعداد آلاف الطاولات لاستيعاب ذلك العمل الضخم.

وبالطول الجديد ستتخطى تورتة الفانيليا لخبازي كيرالا أطول تورتة فواكه التي أعدها خبازو مقاطعة زيتشي الصينية عام 2018، ويضيف رئيس الاتحاد أنه يضمن أن ترقى التورتة لمستوى الطعم والذوق العالمي في الطعام.