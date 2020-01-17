هكذا ظهرت ميغان ماركل بعد تنحيها عن مهامها الملكية... فيديو

خطفت زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، الأنظار خلال ظهورها الأخير في كندا مع إحدى صديقاتها، وذلك بعد تنحيها عن مهامها الملكية هي وزجها.

جاء هذا الظهور، بعد أن قرر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل التخلي عن مهامهما الملكية والعيش بعيدا عن الأضواء، إلا أنهما لا يزالان يثيران الاهتمام وتتعقبهما عدسات الكاميرات.

ورصدت الكاميرات ماركل وهي تقود سيارتها بنفسها لتقل إحدى صديقاتها، بينما بدت في غاية الارتياح والسعادة، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم التقاط الصور، أمس الخميس، وكانت ماركل تقود سيارتها بنفسها وصولا إلى مطار فيكتوريا الدولي، لتقل صديقتها هيذر دوراك.

ورصدت العدسات ماركل تنتظر في السيارة برفقة حارس شخصي، وتتحدث معه لمدة حوالي 10 دقائق حتى وصلت صديقتها، التي رحبت بها بحرارة.

يذكر أن وثائق للمحكمة العليا أفادت بأن توماس ماركل، والد ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، يمكن أن يشهد ضدها في معركتها القانونية مع جريدة "ميل أون صنداي".

وذكر موقع "مترو" البريطاني، أن ميغان ماركل تقاضي الصحيفة وشركتها الأم "أسوشيتد نيوزبيبر" وتتّهمها بنشر رسالة خاصة قد كتبتها إلى والدها في الأسابيع التي سبقت زواجها من الأمير هاري.