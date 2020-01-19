الأب مصري والأم روسية... فتاة تفوز بلقب الأجمل في روسيا... صور

الفتاة صاحبة السنوات الخمس، من أم روسية وأب مصري، اكتسبت جمالا خاصا ساعدها على الفوز بالمسابقة بحسب القائمين.
إلى جانب قدرات الطفلة الإبداعية التي أظهرتها، حيث أنها تحدثت في إحدى المقابلات التلفزيونية عن معرفتها بعدد من اللغات كالإنجليزية والعربية إلى جانب اللغة الروسية.
وقالت تيونا إن تناول الجزر يساعدها في الحفاظ على جمالها، فهو يساعد على بياض الأسنان ويمنع مشاكل البطن.
وبعمر الثلاث سنوات بدأت في تعلم حل المسائل الحسابية كما أنها تحب الرقص والغناء، وحول طموحاتها في المستقبل قالت إنها تحلم بأن تصبح طبيبة تعالج الأطفال.
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у нас нет фото с Новогодней ночи) нам просто было не до этого🥰❄️🎄 лучшие праздники, когда много родных и любимых рядом ♥️ #самаякрасиваядевочкароссии#детииваново#prettymixedkids#kidsfashionmodel#indigomodels#teya#heterochromia#topministarmodels @olgadenisenko_photo
كما أنها تتدرب في مدرسة خاصة تعنى بعارضات الأزياء في الوقت الذي تلقت فيه الكثير من المديح من قبل مدرسيها، حيث تتميز بسرعة بديهة وقدرة عالية على التعلم السريع.
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