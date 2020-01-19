شركة طيران تعتذر لراكبة بعد إجبارها على إجراء "فحص الحمل"

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس السبت، أن شركة طيران "إير واي إكسبريس هونغ كونغ"، أجبرت مسافرة على الخضوع لاختبار الحمل قبل صعودها للطائرة المتجهة إلى جزيرة "سايبان"، التابعة لماريانا الشمالية، وهي جزيرة تقع جنوب اليابان ، والتي تشكل مقصدا للراغبات في منح مواليدهن الجنسية الأمريكية.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن شركة الطيران قدمت اعتذارا للمسافرة ميدوري نيشيدا (25 عاما)، بعد إجبارها على إجراء اختيار حمل، قبيل صعودها للطائرة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبحسب الصحيفة، أوضحت شركة الطيران في بيان إنها بدأت إخضاع الركاب لاختبارات حمل في فبراير/شباط عام 2019، بعد سفر العديد من السيدات إلى الجزيرة من دول مثل الصين، ويقصدون الإقليم فيما يبدو بغرض الولادة، ما يقوض قانون الهجرة المحلي.

وقالت شركة الطيران إنه تحت إدارتها الجديدة، تعترف بالمخاوف الكبيرة التي سببها تطبيق اختبارات الحمل للركاب، وقد تم تعليق مثل هذه الإجراءات، على الفور.

وسبق للراكبة، ميدوري نيشيدا، أن كتبت على مدونة لصحيفة "سايبان تريبيون"، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنها اضطرت من جانب موظفي الشركة إلى الخضوع لاختبار حمل قبل أن يتم السماح لها بالصعود إلى الطائرة، بعد أن جاءت نتيجة الاختبار سلبية.