هدفا رونالدو في بارما يمنحانه الأفضلية خلال 14 موسما

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، رقما قياسيا جديدا بعد هدفيه في فريق بارما، يوم الأحد، على ملعب آليانز ستاديوم، ضمن مباريات الجولة 20 للدوري الإيطالي.

واستطاع رونالدو أن يمنح فريقه يوفنتوس الفوز بهدفين لهدف، ليتربع على الصدارة برصيد 51 نقطة وبفاق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني.

كريستيانو رونالدو هو أول لاعب من يوفنتوس يسجل في 7 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي، منذ ديفيد تريزيغيه في أكتوبر/ديسمبر 2005 (9 مباريات).

7 - Cristiano #Ronaldo is the first Juventus player to score in 7 Serie A apps in a row since David Trezeguet (December 2005). Tornado. #JuveParma — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 19, 2020

بعد هدفي بارما يعتبر رونالدو، اللاعب الوحيد الذي سجل 15 هدفا على الأقل في آخر 14 موسما خاضها في الدوريات الخمس الكبرى، وفقا لشبكة أوبتا.

14 - Cristiano #Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato sempre almeno 15 gol in un top-5 campionato europeo dal 2006/07 ad oggi: 14 stagioni di fila (413 gol in totale in questo periodo). Astronomico. #JuveParma — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 19, 2020

وأضافت الشبكة، أن رونالدو منذ موسم 2006/2007 نجح في تسجيل 414 هدفا بقمصان مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، في بطولات الدوري.