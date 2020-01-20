هدفا رونالدو في بارما يمنحانه الأفضلية خلال 14 موسما

واستطاع رونالدو أن يمنح فريقه يوفنتوس الفوز بهدفين لهدف، ليتربع على الصدارة برصيد 51 نقطة وبفاق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني.
كريستيانو رونالدو هو أول لاعب من يوفنتوس يسجل في 7 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي، منذ ديفيد تريزيغيه في أكتوبر/ديسمبر 2005 (9 مباريات).
7 - Cristiano #Ronaldo is the first Juventus player to score in 7 Serie A apps in a row since David Trezeguet (December 2005). Tornado. #JuveParma— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 19, 2020
بعد هدفي بارما يعتبر رونالدو، اللاعب الوحيد الذي سجل 15 هدفا على الأقل في آخر 14 موسما خاضها في الدوريات الخمس الكبرى، وفقا لشبكة أوبتا.
14 - Cristiano #Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato sempre almeno 15 gol in un top-5 campionato europeo dal 2006/07 ad oggi: 14 stagioni di fila (413 gol in totale in questo periodo). Astronomico. #JuveParma— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 19, 2020
وأضافت الشبكة، أن رونالدو منذ موسم 2006/2007 نجح في تسجيل 414 هدفا بقمصان مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، في بطولات الدوري.
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