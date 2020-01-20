إغلاق مطعم في أبوظبي لمخالفته معايير السلامة الغذائية

أغلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يوم الخميس الماضي، "مطعم ومخبز ساوث إيست" في أبوظبي لمخالفتها معايير السلامة الغذائية وخطورتها على الصحة العامة.

وخالفت المنشأة القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء، حيث لم تلتزم بالحفاظ على المستوى الصحي للمطعم ما يؤثر سلبا على الغذاء وصحة المستهلك.

أصدرت @adafsa_gov يوم الخميس الماضي قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية «مطعم ومخبز ساوث إيست - فرع» بمدينة أبوظبي، نظراً إلى مخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً إلى خطورتها على الصحة العامة. pic.twitter.com/WWDuOewzcW — الرؤية - الإمارات (@alroeya_uae) January 20, 2020

ومن أبرز المخالفات هي عدم تطبيق الاشتراطات من خلال عرض أطعمة جاهزة للتقديم وعالية الخطورة في حافظات غير مناسبة، ووجود أغراض شخصية في مخزن المواد الغذائية وغير الغذائية، كما وجهت أربع مخالفات بحق المنشأة في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2019 ويناير/كانون الثاني 2020.

وأشارت الهيئة إلى أنه بإمكان أصحاب المنشأة افتتاح المطعم مرة أخرى بعد استيفائها لجميع المتطلبات اللازمة وتخلصها من أسباب المخالفات.

وشجعت هيئة السلامة الغذائية بالإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في مطعم أو عند الشك في محتويات المنتج الغذائي.