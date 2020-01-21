"بسبب سوء حالة الجو"... تعليق الدارسة في الأردن

قرر الأردن تعليق الدراسة في جميع المدارس اليوم الثلاثاء.

وبسبب الظروف الجوية السائدة في البلاد، قرر وزير التربية في البلاد وقف الدراسة في مدارس المملكة.

تعليق الدوام في جميع مدارس المملكة اليوم https://t.co/dmESfZPHuu pic.twitter.com/WbXANllFZE — AlMaqar صحيفة المقر (@Maqarcom) January 21, 2020

وحسب خبراء الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الثانية، وفقا لتصنيف طقس العرب لشدة المنخفضات الجوية، والذي يترافق بزخات من الثلوج على المرتفعات العالية في المملكة.