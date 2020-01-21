تسجيل
19:38 21 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    منظر لمدينة بيرغن، النرويج

    قائمة أفضل الدول في تحقيق الازدهار لمواطنيها... تعرف على ترتيب مصر والسعودية

    © CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / Norway_0144 Bergen
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104139/29/1041392957.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202001211044134872-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    توصل تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن الفرص التي يحصل عليه البشر في حياتهم تتوقف بشكل كبير على الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي ولدوا فيها، وبمعنى آخر، فإنها تتوقف على البلد الذي ولدوا فيه.

    وقال التقرير إن معظم الدول تفشل في القضاء على أوجه عدم المساواة التي بلغت مستويات تاريخية وتمنع الناس من الاستفادة من كامل الإمكانات المتاحة، مضيفًا أن "مؤشر الحراك الاجتماعي العالمي" الذي يصدره المنتدى وجد أن حفنة من الحكومات نجحت في وضع أسس لمزيد من الحراك الاجتماعي وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا لمواطنيها.

    فقراء
    © Sputnik . RIA Novosti
    هل ما يزال العالم يثق في الرأسمالية؟

    ويشير الحراك الاجتماعي إلى قدرة الأفراد والأسر على التدرج بين مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع، وفي حين يقاس التقدم الاقتصادي الاجتماعي بناءً على المخرجات، يركز مؤشر المنتدى الاقتصادي على المدخلات مثل السياسات والممارسات والمؤسسات.

    ووفقًا للتقرير، فإن الفشل في توفير الفرص الملائمة والعادلة، لا يشكل عقبة أمام الأفراد فحسب، وإنما أمام المجتمع والاقتصاد، إذ يعد رأس المال البشري هو القوة الدافعة للنمو الاقتصادة، وإذا كان هناك ما يقوض وضع المواهب في المكان الصحيح قد يعيق ذلك النمو بشكل كبير.

    وتابع: "الحراك الاجتماعي الضعيف إلى جانب عدم تكافؤ الفرص يدعم خلق مثل هذه العقبات، وبالتالي، فإن تعزيز مستويات الحراك الاجتماعي، قد يكون بمثابة وسيلة للنمو الاقتصادي".

    وتم تصميم مؤشر الحراك الاجتماعي العالمي، الذي يشمل 82 اقتصادًا عالميًا، لتزويد صناع السياسة بوسيلة قادرة على تحديد المجالات التي تحسن الحراك وتعزز الفرص العادلة في الاقتصاد، ويركز على مجالات الصحة والتعليم والوصول إلى التكنولوجيا وفرص العمل والأجور والحماية الاجتماعية.

    بحث عن عمل
    © CC0 / pixabay
    الأمم المتحدة: أكثر من 470 مليون شخص يعانون من الأجور غير الكافية

    وقال التقرير إن الأطفال الذين يولدون لعائلات أقل ثراءً، يواجهون عادة عوائق أكبر أمام النجاح مقارنة بنظرائهم الأكثر ثراءً، إلى جانب تزايد رقعة عدم المساواة في الثروة في البلدان التي تشهد نموًا سريعًا.

    وفيما يلي ترتيب وتقييم أفضل البلدان التي تعمل على ضمان مستقبل أكثر ازدهارًا لمواطنيها، وفقًا لمؤشر "الحراك الاجتماعي":

    1- الدنمارك (85.2 نقطة)

    2- النرويج (83.6 نقطة)

    3- فنلندا (83.6 نقطة)

    4- السويد (83.6 نقطة)

    5- آيسلندا (82.7 نقطة)

    6- هولندا (82.4 نقطة)

    7- سويسرا (82.1 نقطة)

    8- النمسا (80.1 نقطة)

    9- بلجيكا (80.1 نقطة)

    10- لوكسمبورغ (79.8 نقطة)

     

    وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة السابعة والعشرين وحصلت على 70.4 نقطة، وحلت روسيا في المركز التاسع والثلاثين بـ64.7 نقطة، فيما حلت السعودية ومصر في المركزين الثاني والخمسين والحادي والسبعين بـ57.1 و44.8 نقطة على التوالي.

     

     

    انظر أيضا:

    رغم دفعه أغلى تسوية طلاق في التاريخ... مؤسس "أمازون" ما زال أغنى رجل في العالم
    تعرف إلى أغنى رجل في العالم
    تظاهرة وسط بيروت احتجاجا على تردي الوضع المعيشي
    احتجاجا على الواقع المعيشي...مواطنون في السويداء يهتفون: بدنا نعيش
    هل ما يزال العالم يثق في الرأسمالية؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    القطة ديمكا (ضبابية) من نوفوسيبيرسك بعد إجراء عملية لزرع الأطراف الاصطناعية من التيتانيوم المصنوعة بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد
    معجزة الأطباء الروس...أطراف اصطناعية من التيتانيوم للحيوانات
    أمريكا في تغيير تغيير السلطة في فنزويلا
    كيف يبدو القانون الدولي على طريقة واشنطن؟
    إنفوجراف.. خريطة آبار النفط في ليبيا
    خريطة آبار النفط في ليبيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك