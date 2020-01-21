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22:45 21 يناير/ كانون الثاني 2020
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    نزلات البرد

    مشروبات تكافح نزلات البرد والسعال الحاد

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    كثيرا ما يذهب الإنسان إلى الطبيب في فصل الشتاء، بسبب نزلات البرد الشديدة، خاصة لو صاحبها سعال حاد.

    ويشكو معظم الناس في الشتاء من نزلات البرد المصحوب بالسعال الجاف والحاد بسبب تقلبات الطقس ما يعني تناول الأدوية المناسبة أو الاعتماد على التداوي بالأعشاب التي ينصح بها الأطباء والخبراء.

    نزلة برد - إنفلونزا
    © CC0
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    وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الثلاثاء، روشتة طبية للتغلب على نزلات البرد والسعال الحاد والجاف، وهي كالتالي:

    1- غلي أوراق الجوافة

    يتم غلي أوراق ثمرة الجوافة، كونها تحتوي على عناصر تعمل كمضاد للفيروسات والبكتيريا والفطريات، وهي من المشروبات الفعالة في علاج السعال والشفاء السريع من نزلات البرد، خصوصا التي تصيب الجهاز التنفسي.

    ويساعد تناول شراب أوراق الجوافة على توسيع الشعب الهوائية، وتحسين عملية التنفس وزيادة الأوكسجين المتدفق إلى الرئتين، كونها تعمل على تخليص الرئة من كافة السموم الموجودة فيها من نيكوتين وقطران، بالنسبة إلى المدخنين. ومن أهم فوائد أوراق الجوافة، أنها تعمل على إذابة المخاط الملتصق في القصبة الهوائية، والشفاء السريع من أعراض السعال. 

    2- مشروب العسل والليمون

    يتميز العسل الأبيض باحتوائه على العديد من العناصر المهمة للجسم، ومضادات الأكسدة. ما يساهم في رفع كفاءة الجهاز المناعي والشفاء من الأمراض. وفي حال مزج العسل بمشروب الليمون المغلي، فإنه يساعد على علاج السعال، وطرد البلغم، والشفاء من نزلات البرد.

    3- مشروب العرق سوس

    العرق سوس من النباتات العشبية التي تتميز باحتوائها على عناصر مرطبة، وملطفة للقصبة الهوائية. وهي تقلل من حدة السعال الجاف، فيما يحظر استخدامه لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

    4- مشروب الزنجبيل الطازج

    الجنود الأمريكيون في ألاسكا
    © AP Photo / Mark Thiessen
    أمريكي ينجو بعد أن بقي في البرد القارس لعدة أسابيع... فيديو
    يعد الزنجبيل من النباتات الجذرية، التي تحتوي على العديد من العناصر المهمة، التي تعالج الكثير من الأمراض، منها السعال المصاحب لنزلات البرد.

    وأثبتت الأبحاث فعالية الزنجبيل الطازج عن الجاف، بدعوى أن الطازج غني بمضادات الأكسدة، التي تخلص الجسم من السموم، وتعالج العديد من أمراض الجهاز التنفسي، كالربو والسعال، ونزلات البرد.

    5- مشروب الزعتر

    نبات الزعتر غني بالفيتامينات والعناصر المهمة للجسم، مثل فيتامين (أ) وفيتامين (ج). ما يساعد على الشفاء من نزلات البرد، والتخلص من نوبات السعال المزعجة. ومشروب الزعتر من العلاجات الطبيعية لالتهاب الشعب الهوائية، وأمراض الجهاز التنفسي، بشكل عام، لأنه يحتوي على مادة طاردة للبلغم، ومطهرة للرئتين.

    6- مشروب اليانسون

    يعد اليانسون من النباتات العشبية العطرية، التي تعمل كملطف ومهدئ للسعال. فهو يحتوي على العديد من العناصر الطاردة للبلغم من الرئتين، والتي تساهم في علاج الزكام، كما يعمل على الشفاء من أزمات الربو.

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    الكلمات الدلالية:
    السعال, شراب السعال, نزلات البرد
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