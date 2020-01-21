الأهلي المصري يعلن موعد ودية الهلال السعودي

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي على "الفيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد يوم 28 مارس/آذار المقبل، للقاء الفريق ونظيره الهلال السعودي، في مهرجان اعتزال التائب، وذلك بعد الاتصالات التي تمت مع التائب ومسؤولي الهلال السعودي.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه كان مقررا أن يقام اللقاء يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري، ولكن تم تأجيله لارتباطات الأهلي المصري في بطولة الدوري وأيضا دوري أبطال أفريقيا.

ونوه بيان النادي الأهلي إلى أنه سيخوض المباراة الودية بعد الزيارة التي قام بها اللاعب الليبي المعروف، طارق التائب، إلى مقر القلعة الحمراء في الأسابيع الماضية، في وقت أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تحمله مباراة اعتزال التائب.

🔴 التائب يزور #الأهلي ويطلب مشاركته في مهرجان إعتزاله.. ونادي القرن يرحب pic.twitter.com/noEGCixnMI — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 26, 2019

وسبق أن قال النجم الليبي، خلال زيارته لمقر النادي الأهلي، في السادس والعشرين من ديسبمر/كانون الأول الماضي، إن اختياره لنادي القرن جاء لقيمته الكبيرة وشعبيته الجارفة في الوطن العربي، وأن هناك ترتيبات خاصة بالمهرجان.

وتمنى التائب أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالناديين الكبيرين نادي القرن في أفريقيا ونادي القرن في آسيا، وبتاريخه الذي شهد الكثير من العطاء في الأندية المختلفة وقبلها المنتخب الليبي.