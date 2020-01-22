التبرعات تتدفق على لاجئ سوري في كندا

حظي طفل سوري لاجئ في كندا بتدفق المساعدات والدعم عليه كالفيضان، بعد أن قام مواطن كندي بتقديم عدد من المعدات الرياضية الخاصة برياضة الهوكي له ليتمكن من الانضمام لرفاقه في ممارسة هذه الرياضة.

الطفل السوري يامن باي، البالغ من العمر 10 سنوات وصل الى كندا برفقة أمه وثلاثة من أقربائه بعد 3 سنوات من بدأ الأزمة السورية.

ليلجؤوا إلى أربيل في العراق ومن ثم إلى كندا، إلا أن الوالد لم يستطع الذهاب مع عائلته فورا.

A 10-year-old Syrian boy is getting a true taste of what it means to be Canadian, after many generous donors responded to a viral tweet by sending him hockey equipment so he can play Canada’s national sport.https://t.co/64GrDTfoXV — Global New Brunswick (@Global_NB) January 22, 2020

وعلى الرغم من ذلك فقد حظي الطفل بدعم عدد كبير من قبل العديد من الأشخاص الذين ساعدوه على الاستقرار والتعايش في سانت جونز.

ومن بين الأشخاص ميشيل دويل الذي بادر بتقديم معدات رياضية خاصة برياضة الهوكي للطفل ليتمكن من مشاركة أصدقائه بممارسة هذه الرياضة.

When a hockey dad named Michael Doyle found out, he rummaged up a pair of kids skates and took him to “The Loop” – the local skating rink.



This was Yamen’s first time on the ice.



At the risk of sounding too Canadian: Not bad, eh?



It gets better.



(@CJPDoyle) pic.twitter.com/MIpeEakzWW — Muhammad Lila (@MuhammadLila) January 18, 2020

إلا أن ميشيل لم يتوقف عند هذا الحد حيث بحث عن المزيد من المتبرعين لمساعدة الطفل، ليتلقى بعدها سيلا من المساعدات والدعم.