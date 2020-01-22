المرور السعودي يكافئ السائقين بجوائز تصل إلى 10 سيارات... فيديو

وذكرت صحيفة "نجران" أن المكافآت شملت شهادات تقديرية لعدد من قائدي المركبات الملتزمين بتطبيق القواعد المرورية أثناء قيادتهم على الطريق، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق.

الإدارة العامة للمرور بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق تنفذ #حملة_80 التوعوية لرفع مستوى السلامة على الطرق#المرور_السعودي pic.twitter.com/zKFbtyIu6p — #المرور_السعودي (@eMoroor) October 28, 2019

ونشرت الإدارة فيديو يوثق تتبع فريق من حملة "خلك 80" لعدد من المركبات في شوارع العاصمة الرياض ورصد التزام قائديها بالقواعد المرورية، فيما استوقف فريق الحملة اثنين من الملتزمين في القيادة وشكرهما؛ ومنح كل منهما 1000 ريال كمكافأة، وشهادة تقديرية مقدمه من مدير عام المرور.

وقال فريق الحملة إن هناك 10 سيارات من ماركة "كيا" من شركة "الجبر" ستقدم كجوائز ضمن "حملة 80" التي تهدف لتعزيز السلامة المرورية على طرق المملكة.