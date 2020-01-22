محاولة إنقاذ أربعة أسود تعاني من سوء التغذية في السودان

يسعى دعاة الحفاظ على البيئة إلى إنقاذ أربعة أسود تعاني من سوء التغذية في السودان، بعد تدهور حالهتا الصحية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن خالدة سليمان محجوب من مركز بحوث الحياة البرية في السودان، أنهم يحاولون إنقاذ الأسود التي تعاني من سوء التغذية والإهمال، وذلك في محمية طبيعية بجنوب شرق البلاد بعد أن نفق أسد هذا الأسبوع.

وتابعت: "إن الأسود الهزيلة تنتمي إلى سلالات مهمة لا تتواجد سوى في مناطق محدودة بما في ذلك السودان وإثيوبيا".

وأضافت أن "بما إنو هذا نوع محدد من المفترض إنو نحنا نحافظ عليه، مو مفترض أصلا ألقاه في قفص. المفروض يكون في بيئته الطبيعية".

وأشارت محجوب إلى أنه "لم يتضح على وجه التحديد من أين أتت الأسود ولكن الأقفاص الموجودة في محمية الدندر القومية التي كانت محفوظة فيها تقيد حركتهم".