طبيب خالد النبوي يكشف آخر تطورات حالته الصحية

كشف الطبيب المصري، جمال شعبان، وهو الطبيب المعالج للنجم خالد النبوى، عن آخر مستجدات الأزمة الصحية لنبوي، والتي دخل على إثرها العناية المركزة.

وقال جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية، إن خالد النبوي غادر إلى منزله، صباح اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه بدأ يتعافى، حسبما أعلنه عبر حسابه في "فيسبوك".

وتابع فى منشور آخر "حمد الله ع السلامة يا فنان، خالد النبوي غادر مستشفى القصر التعليمى الفرنساوي إلى منزله بسلامة الله في الثامنة والربع صباح اليوم وحالته مستقرة والحمد لله بعد عملية دعامة دوائية ناجحة فى الشريان التاجى الخلفى".

وكان نقيب المهن التمثيلية المصرية، الفنان أشرف زكي، قد أدلى، أمس الأربعاء، بتصريحات جديدة متعلقة بالحالة الصحية للفنان خالد النبوي، بعد تداول أنباء عن وفاته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال زكي في تصريح لموقع "مصراوي"، إن "الحالة الصحية للنبوي مستقرة، وهو حاليا في غرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، وفي انتظار تحديد موعد خروجه من المستشفى بحسب الأطباء".

يذكر أن خالد النبوي كان قد تعرض، مساء الثلاثاء، لأزمة قلبية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في العاصمة المصرية، القاهرة.