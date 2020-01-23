وفاة طفل مصري بسبب "الإندومي"

توفي طفل مصري، أمس الأربعاء، إثر إصابة مفاجئة في عضلة القلب بعد تناوله وجبة من الشعيرية السريعة التحضير والمعروفة تجاريا باسم "الإندومي".

وذكرت بوابة "أخبار اليوم" أن مدينة المحلة الكبرى بمحافظه الغربية شمالي البلاد، شهدت واقعة وفاة طفل في العقد الأول من عمره إثر تعرضه لارتفاع ضغط الدم المفاجئ وضعف عضلة القلب، وأضافت أنه تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول الطفل "أحمد .ع ف" ٩ سنوات مصابا بوعكة صحية وضيق في التنفس، وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث وبسماع أقوال أسرة الطفل أفادوا أن ابنهم تعرض لوعكة صحية عقب تناوله وجبة شعيرية سريعة التحضير "إندومي".

وأفادت التقارير الصحية أن الوفاة جاءت بسبب ارتفاع ضغط الدم وحدوث أزمة قلبية مفاجئة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ووفقا لموقع "خدمة الأخبار الوطنية" نقلا عن اختصاصية التغذية مارغريتا كوروليفا، فإن المنتجات التي يتم إعدادها بسرعة تفتقر إلى العناصر الغذائية والفيتامينات، بالإضافة إلى ذلك فإنها لا تحتوي على البروتين، وهذا يعني أنه في مثل هذه المنتجات لن تبقى سوى الكربوهيدرات البسيطة، مما يزيد من نسبة السكر في الدم.

وبالنسبة للإندومي، فإن تناولها بشكل مستمر يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. وذلك بسبب احتوائها على العديد من الإضافات الضارة بجسم الإنسان.

وقالت مارغريتا: "بعد تناول المنتج بشكل مستمر، يتم تنشيط العديد من ردود الفعل في الجسم، والتي تؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وبالتالي الإصابة بمرض السكري من النوع 2".

ويشار إلى أن السكر من النوع الأول هو المرض الذي يعتمد على الأنسولين، وهو ناتج عن تدمير مناعي ذاتي لخلايا بيتا المنتجة للإنسولين في البنكرياس، بينما لا يحتاج مرضى النوع الثاني إلى حقن الأنسولين.