"قاذف بنات نجران"...هاشتاغ يثيرغضبا في السعودية

يظهر المقطع المصور توقف عدد من الطالبات في إحدى المحطات لشراء القهوة، ليقوم شخص مجهول الهوية بتصويرهن خلسة بجواله، ويقوم بعدها بشتمهن.
حيث يظهر الفيديو عدم رضى الشخص الذي قام بتصوير الطالبات عما قامت به الفتيات، داعيا أولياء أمورهن لحرقهن.
هذا الأمر أثار موجة من ردود الفعل على "تويتر" لينتشر هاشتاغ بعنوان #قاذف_بنات_نجران، في الوقت الذي دعا فيه الكثيرون لملاحقة المصور والقبض عليه ومحاسبته.
تداول مقطع فيديو لشخص يقذف نساء منقبات بـ #نجران لدى توقفهن عند "كوفي شوب" على الطريق، ومغردون يطالبون بالقبض على #قاذف_بنات_نجران ومحاسبته. pic.twitter.com/lIO8AN0ymW— نجران اليوم (@NajranToday) January 26, 2020
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