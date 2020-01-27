تأجيل قمة لوس أنجليس بين ليكرز وكليبرز بعد مقتل براينت

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، اليوم الاثنين، تأجيل مباراة قمة بين لوس أنجليس ليكرز أمام لوس أنجليس كليبرز، يوم الثلاثاء بعد مقتل الأسطورة كوبي برايانت.

كان براينت، الفائز بلقب الدوري خمس مرات خلال 20 عاما مع ليكرز، وابنته البالغ عمرها 13 عاما، ضمن تسعة أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط طائرة هليكوبتر، بالقرب من مدينة كالاباساس في كاليفورنيا.

وسيتم تحديد موعد مباراة قمة لوس أنجليس في وقت لاحق.

Clippers game postponed in wake of Bryant death https://t.co/j68Dth3lbZ pic.twitter.com/0ZAwhotAdJ — Reuters Sports (@ReutersSports) January 27, 2020

وقالت رابطة دوري السلة الأمريكي في بيان، "تم اتخاذ القرار احتراما لمنظمة ليكرز، التي تشعر بالحزن البالغ بعد الوفاة المأسوية لأسطورة ليكرز كوبي براينت وابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين في تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد".