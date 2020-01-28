14.7 مليار سيجارة دخنها المغاربة عام 2019

أعلنت إدارة الجمارك العامة في المغرب أن المغرب استهلكت 14.7 مليار سيجارة في عام 2019.

وبحسب الإدارة فقد بلغ حجم إيرادات ضريبة الاستهلاك الداخلي على التبغ في المغرب، ما مجموعه 11.34 مليار درهم مع نهاية سنة 2019.

وتشير التوقعات إلى انخفاض طفيف فيما يخص استهلاك التبغ خلال سنة 2019.

وأشارت تقديرات المختصين في قطاع تجارة السجائر في المغرب إلى أن الاستهلاك لم يتجاوز خلال العام الماضي 14.7 مليار سيجارة، مقارنة بـ15.1 مليار عام 2018، بحسب موقع "نون الوطنية" المغربي.