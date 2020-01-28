قصة مؤثرة... سبب خروج أب بفستان زفاف إلى الشارع كل يوم (صور)

يشاهد يوميا سكان وضيوف بلدة تسيقونغ الصغيرة في مقاطعة سيتشوان في الصين، رجلا في منتصف العمر يخرج إلى الشارع وهو يرتدي فستان زفاف بالإضافة إلى وضعه أحمر الشفاه.
ويقوم من يشاهده لأول مرة بالإشارة إليه بالإصبع ويدخلون في نوبة ضحك. لكن أولئك الذين يعرفون السبب وراء ارتدائه الزي الغريب يتعاطفون معه إلى حد البكاء.
والحقيقة أن الشاب، يمتلك طفلة مريضة بشدة، حيث شخص الأطباء إصابتها بسرطان الدم عندما كان عمرها 4 سنوات.
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Мужчина каждый день выходит на улицу в свадебном платье, чтобы спаси свою дочь. • Жители и гости небольшого городка Цзыгун в Китае ежедневно наблюдают удивительную картину: немолодого мужчину с накрашенным лицом и намазанными помадой губами, одетого в фату и свадебное платье. Те, кто видит его в первый раз, смеются и тычут пальцем. Но те, кто знает причину появления странного наряда, сочувствуют чудаку до слез. Дело в том, что у плотника Гуо Ангуана тяжело больна дочка. Когда ей исполнилось 4 годика, малышку обследовали врачи и выявили у нее лейкемию. • Отец решил всеми силами бороться за жизнь любимого ребенка. Но его скромных сбережений хватило ненадолго. После этого пришлось залезать в долги, поскольку медицина в Китае очень дорогая. Но врачи сумели добиться ремиссии после нескольких циклов химиотерапии, однако она продлилась недолго. • Болезнь вскоре снова вернулась, а отцу больше нечем было оплачивать лечение. Он и так должен был отдавать огромные долги. Тогда отец обратился к благотворителям и простым людям, прося их пожертвовать средства для его маленькой дочки. Деньги действительно поступали, но их было недостаточно.И тогда отчаявшийся отец решил привлечь к себе внимание радикальным способом. Он облачился в женский свадебный наряд, накрасил губы поярче и вышел в таком виде на главную городскую площадь. При себе мужчина имел плакат, на котором написал, что ищет партнера-спонсора, готового оплатить лечение его малышки. • Вскоре он стал всенародным посмешищем, но когда окружающие разобрались в причинах его поведения, мужчина превратился в почти героя. Выбранный им странный способ «заработка» начал приносить свои плоды. На данный момент ему уже удалось собрать около 16 тысяч юаней. О подвиге отца начали писать в прессе, а в интернете волонтеры создали сайт GoFundMe, через который тоже можно пожертвовать средства. • Сам Гуо объясняет, что готов пойти абсолютно на все, чтобы спасти своего ребенка. И то унижение, к которому он сейчас прибегает, для него значения не имеет. Он готов тяжело работать всю оставшуюся жизнь, чтобы отдать долги за лечение. #отец #родители #рак #лейкемия #трогательно
وبعد ذلك، قرر الأب الحزين المكافحة بكل الوسائل من أجل إنقاذ حياة طفلته، حيث صرف كل ما يملك لعلاجها، واضطر للاستدانة من بعض الأصدقاء، كون الطبابة في الصين تعد مكلفة للغاية، ولم يكن علاج الفتاة ممكنًا إلا في عيادة في مدينة تشنغدو المجاورة.
وبعد عدة جلسات معالجة كيميائية، سرعان ما عاد المرض مرة أخرى، وهنا نفدت أموال الوالد ولم يعد بإمكانه تسديد نفقات العلاج. وكانت الديون قد تكدست عليه، حيث حاول الوالد بعد ذلك طلب المساعدة من بعض المنظمات الإنسانية والمحسنين وحتى الأشخاص الذين يقابلهم في الشارع، وبعد كل ذلك لم تكن الأموال كافية لدفع نفقات العلاج.
بعدها، قرر الأب اليائس لفت الانتباه إلى مأساته بطريقة أخرى، حيث كان برتدي فستان زفاف نسائي، ويضع أحمر الشفاه ويخرج بهذا الشكل إلى ساحة المدينة الرئيسية. وكان يحمل ملصقا كتب عليه أنه يبحث عن شريك مستعد لدفع تكاليف علاج طفلته.
وسرعان ما أصبح الرجل أضحوكة في المدينة، ولكن بعد تعرف الأشخاص على مأساته التي يعيشها، تحول إلى بطل، وبدأت الطريقة الغريبة التي اختارها الرجل بالعمل.
وتمكن الرجل إلى الآن من جمع حوالي 16 ألف يوان (حوالي 2500 دولار) وبدأت وسائل الإعلام بالكاتبة عن الموقف البطولي للأب وانتشرت قصته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدأ المستخدمون بالتبرع له، وفق موقع "drimtim".
وأكد الرجل أنه مستعد لأن يفعل أي شيء لإنقاذ طفلته، وأن اعتبار الآخرين أن ما يفعله هو إهانة بحقه لا يهمه أبدا. وعبر عن استعداده للعمل مدى الحياة لإعادة الديون التي تكدست عليه.
ويأمل الآن بجمع المبلغ المطلوب ليستكمل علاج طفلته الصغيرة، بغض النظر عن الطريقة التي يتبعها لفعل ذلك.
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