قصة مؤثرة... سبب خروج أب بفستان زفاف إلى الشارع كل يوم (صور)

Мужчина каждый день выходит на улицу в свадебном платье, чтобы спаси свою дочь. • Жители и гости небольшого городка Цзыгун в Китае ежедневно наблюдают удивительную картину: немолодого мужчину с накрашенным лицом и намазанными помадой губами, одетого в фату и свадебное платье. Те, кто видит его в первый раз, смеются и тычут пальцем. Но те, кто знает причину появления странного наряда, сочувствуют чудаку до слез. Дело в том, что у плотника Гуо Ангуана тяжело больна дочка. Когда ей исполнилось 4 годика, малышку обследовали врачи и выявили у нее лейкемию. • Отец решил всеми силами бороться за жизнь любимого ребенка. Но его скромных сбережений хватило ненадолго. После этого пришлось залезать в долги, поскольку медицина в Китае очень дорогая. Но врачи сумели добиться ремиссии после нескольких циклов химиотерапии, однако она продлилась недолго. • Болезнь вскоре снова вернулась, а отцу больше нечем было оплачивать лечение. Он и так должен был отдавать огромные долги. Тогда отец обратился к благотворителям и простым людям, прося их пожертвовать средства для его маленькой дочки. Деньги действительно поступали, но их было недостаточно.И тогда отчаявшийся отец решил привлечь к себе внимание радикальным способом. Он облачился в женский свадебный наряд, накрасил губы поярче и вышел в таком виде на главную городскую площадь. При себе мужчина имел плакат, на котором написал, что ищет партнера-спонсора, готового оплатить лечение его малышки. • Вскоре он стал всенародным посмешищем, но когда окружающие разобрались в причинах его поведения, мужчина превратился в почти героя. Выбранный им странный способ «заработка» начал приносить свои плоды. На данный момент ему уже удалось собрать около 16 тысяч юаней. О подвиге отца начали писать в прессе, а в интернете волонтеры создали сайт GoFundMe, через который тоже можно пожертвовать средства. • Сам Гуо объясняет, что готов пойти абсолютно на все, чтобы спасти своего ребенка. И то унижение, к которому он сейчас прибегает, для него значения не имеет. Он готов тяжело работать всю оставшуюся жизнь, чтобы отдать долги за лечение. #отец #родители #рак #лейкемия #трогательно