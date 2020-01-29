تركي آل الشيخ يعلن عن مكافآت للاعبي الأهلي المصري حال الفوز على الهلال

أكد هيئة الترفيه السعودية، والرئيس الشرفي للأهلي المصري، رصد مكافآت للاعبي الفريق حال تخطيهم لعقبة الهلال السوداني والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب آل الشيخ على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "أجريت اتصالا بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت".

وأضاف: "أبديت رغبتى في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني، لتحفيزهم قبل المباراة، وتوافقنا على هذا الأمر، لكن بعد الصعود بإذن الله".

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الهلال يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتعقد موقف الأهلي في المجموعة حيث يحتاج للفوز، لضمان صدارة المجموعة الثانية والتأهل رسميا.

ويملك الأهلي في رصيده 10 نقاط فيما يأتي الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي بـ 9 نقاط.